GP Aragon qualifiche Moto2 | Lowes beffa gli italiani

(Di sabato 17 ottobre 2020) Tra i due litiganti, il terzo gode. Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio si contendono la pole nelledel GP d’della, ma alla fine la partenza al palo se l’aggiudica Sam. Ad un minuto e mezzo dal termine della Q2, l’inglese di casa Marc VDS ferma il cronometro in 1’51″651, oltre sei decimi meglio del record che “Diggia” ha conquistato questa mattina nelle FP3. Per Sam è la decima pole in carriera nella. Un altro inglese, Jake Dixon, apre la seconda fila. Il portacolori del Team Petronas va a precedere il duo spagnolo Marcos Ramirez e Jorge Navarro, con quest’ultimo in sella ad una SpeedUp gemella a quella di Di Giannantonio. I due sono a mezzo secondo da. Jorge Martin passa dalla Q1 ...