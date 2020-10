Gossip Uomini e Donne, l’ex tronista Daniele Dal Moro e Martina Nasoni sono tornati insieme? (Di sabato 17 ottobre 2020) Buone notizie per i fan della coppia formata da Daniele Dal Moro e Martina Nasoni, indimenticabili protagonisti del Grande Fratello di Barbara d’Urso. Quando lui, la scorsa stagione, è stato messo sul trono di Uomini e Donne da Maria De Filippi, sembrava che tra loro fosse finita per sempre. E invece no, perché i due si starebbero nuovamente frequentando; anzi, secondo alcuni rumors sarebbero già tornati insieme. Del resto, Martina è single e anche Daniele, che a Uomini e Donne non ha scelto nessuna, preferendo non tornare dopo il lockdown, non è mai stato avvistato con una ragazza. Le voci di un riavvicinamento tra i due ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 17 ottobre 2020) Buone notizie per i fan della coppia formata daDal, indimenticabili protagonisti del Grande Fratello di Barbara d’Urso. Quando lui, la scorsa stagione, è stato messo sul trono dida Maria De Filippi, sembrava che tra loro fosse finita per sempre. E invece no, perché i due si starebbero nuovamente frequentando; anzi, secondo alcuni rumors sarebbero già. Del resto,è single e anche, che anon ha scelto nessuna, preferendo non tornare dopo il lockdown, non è mai stato avvistato con una ragazza. Le voci di un riavvicinamento tra i due ...

