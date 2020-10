Giro d’Italia, Ganna concede il tris. Almeida rinforza la maglia rosa (Di sabato 17 ottobre 2020) Filippo Ganna ha conquistato la quattordicesima tappa del Giro d'Italia. Il corridore della Ineos Grenadier si è imposto a cronometro, vincendo la terza tappa in questa edizione della corsa rosa. Tra i big Joao Almeida rinforza la sua maglia rosa, guadagnando 16" su Wilco Kelderman. Distanti oltre 1' gli altri avversari per la vittoria finale, Rafal Majka, Vincenzo Nibali e Domenico Pozzovivo. Giro d’Italia, Ganna concede il tris. Almeida rinforza la maglia rosa ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 17 ottobre 2020) Filippoha conquistato la quattordicesima tappa deld'Italia. Il corridore della Ineos Grenadier si è imposto a cronometro, vincendo la terza tappa in questa edizione della corsa. Tra i big Joaola sua, guadagnando 16" su Wilco Kelderman. Distanti oltre 1' gli altri avversari per la vittoria finale, Rafal Majka, Vincenzo Nibali e Domenico Pozzovivo.d’Italia,illaITA Sport Press.

