Giro d’Italia, Filippo Ganna ha vinto la 14esima tappa (Di sabato 17 ottobre 2020) Giro d’Italia, Filippo Ganna vince la quattordicesima tappa e si conferma il re della crono. Almeida resta in maglia rosa. Filippo Ganna vince la 14^ tappa del Giro d’Italia con un’altra prestazione da fuoriclasse in assoluto. Nella giornata in cui doveva uscire allo scoperto i big, i candidati alla vittoria finale, il talento azzurro detta il passo. Un passo che nessuno riesce a tenere. Giro d’Italia, Filippo Ganna vince la 14^ tappa: è lui il re del cronometro Dici cronometro e devi pensare al campione del mondo Filippo Ganna che non delude e porta a casa un’altra vittoria di prestigio. La ... Leggi su newsmondo (Di sabato 17 ottobre 2020)d’Italia,vince la quattordicesimae si conferma il re della crono. Almeida resta in maglia rosa.vince la 14^deld’Italia con un’altra prestazione da fuoriclasse in assoluto. Nella giornata in cui doveva uscire allo scoperto i big, i candidati alla vittoria finale, il talento azzurro detta il passo. Un passo che nessuno riesce a tenere.d’Italia,vince la 14^: è lui il re del cronometro Dici cronometro e devi pensare al campione del mondoche non delude e porta a casa un’altra vittoria di prestigio. La ...

