Giro d'Italia 2020, tutte le classifiche dopo la quattordicesima tappa: non cambiano i padroni delle varie maglie (Di sabato 17 ottobre 2020) E' proseguita oggi, sabato 17 ottobre, l'edizione 2020 del Giro di'Italia, con la quattordicesima tappa, la seconda a cronometro: sono stati 34.1 i km da Conegliano a Valdobbiadene. Vittoria schiacciante per il campione del mondo contro il tempo, Filippo Ganna. Non cambiano rispetto a ieri, le varie maglie. CLASSIFICA GENERALE quattordicesima tappa Giro D'ITALIA 2020 1 1 – ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 54:28:09 2 2 – KELDERMAN Wilco Team Sunweb 0:56 3 3 – BILBAO Pello Bahrain – McLaren 2:11 4 11 ▲7 MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates 2:235 5 – NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 2:30 6 8 ▲2 MAJKA Rafał BORA

