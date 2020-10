Giro d’Italia 2020, nessun positivo al Covid-19: effettuati 512 test (Di sabato 17 ottobre 2020) Attraverso una nota, l’organizzazione del Giro d’Italia ha reso noto che sui 512 test effettuati, nessun corridore né membro dello staff è risultato positivo al Covid-19. Di seguito il comunicato ufficiale: “Rcs Sport, in accordo con l’Uci (Union Cycliste Internationale) e con le squadre al Giro d’Italia, ha sottoposto queste ultime ad ulteriori controlli antigenici, al fine di rafforzare le misure sanitarie previste dal protocollo Uci, e nel rispetto delle misure di contenimento dettate dal Ministero della Salute. Nell’eventualità di un risultato positivo del test antigenico, il protocollo prevede che venga eseguito un test Pcr per convalidare il risultato. Sono ... Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020) Attraverso una nota, l’organizzazione deld’Italia ha reso noto che sui 512corridore né membro dello staff è risultatoal-19. Di seguito il comunicato ufficiale: “Rcs Sport, in accordo con l’Uci (Union Cycliste Internationale) e con le squadre ald’Italia, ha sottoposto queste ultime ad ulteriori controlli antigenici, al fine di rafforzare le misure sanitarie previste dal protocollo Uci, e nel rispetto delle misure di contenimento dettate dal Ministero della Salute. Nell’eventualità di un risultatodelantigenico, il protocollo prevede che venga eseguito unPcr per convalidare il risultato. Sono ...

