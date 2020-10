Giro d’Italia 2020: nessun positivo al coronavirus tra i 512 nuovi tamponi eseguiti (Di sabato 17 ottobre 2020) Sospiro di sollievo al Giro d’Italia 2020. Non c’è infatti alcun positivo al coronavirus tra i 512 nuovi tamponi che sono stati eseguiti nelle ultime ore. Questo è quanto comunicato da RCS Sport, in accordo con l’UCI, con la nuova serie di test che sarà eseguita il 19 ottobre, secondo giorno di riposo. I 512 test hanno riguardato sia i corridori che i membri degli staff delle squadre. I controlli effettuati sono stati quelli antigenici, rafforzativi delle misure sanitarie già previste dall’UCI e a norma di misure di contenimento previste dal Ministero della Salute. Quest’oggi si disputerà la cronometro che va da Conegliano a Valdobbiadene, e dopo le roventi polemiche dei giorni scorsi un po’ di ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) Sospiro di sollievo ald’Italia. Non c’è infatti alcunaltra i 512che sono statinelle ultime ore. Questo è quanto comunicato da RCS Sport, in accordo con l’UCI, con la nuova serie di test che sarà eseguita il 19 ottobre, secondo giorno di riposo. I 512 test hanno riguardato sia i corridori che i membri degli staff delle squadre. I controlli effettuati sono stati quelli antigenici, rafforzativi delle misure sanitarie già previste dall’UCI e a norma di misure di contenimento previste dal Ministero della Salute. Quest’oggi si disputerà la cronometro che va da Conegliano a Valdobbiadene, e dopo le roventi polemiche dei giorni scorsi un po’ di ...

