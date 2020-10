Giro d’Italia 2020, domani il primo tappone di montagna. Piancavallo spaccagambe: l’altimetria delle 4 salite. Nibali e Pozzovivo all’attacco? (Di sabato 17 ottobre 2020) Il Giro d’Italia 2020 è giunto a una svolta dopo la Cronometro del Prosecco andata in scena oggi pomeriggio. La prova contro il tempo ha davvero stravolto la classifica generale: il portoghese Joao Almeida ha rafforzato la sua maglia rosa e ora ha 56” di vantaggio sull’olandese Wilco Kelderman, 2’11” sullo spagnolo Pello Bilbao, 2’23” sullo statunitense Brandon McNulty, 2’30” su Vincnzo Nibali, 2’33” su Domenico Pozzovivo e sul polacco Rafal Majka, 4’08” sul danese Jakob Fuglsang. Proprio con questa classifica, decisamente delineata, ci si presenterà domenica 18 ottobre in occasione della quindicesima tappa, quella che chiuderà la seconda settimana. Si tratta di una frazione decisamente impegnativa, il ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) Ild’Italiaè giunto a una svolta dopo la Cronometro del Prosecco andata in scena oggi pomeriggio. La prova contro il tempo ha davvero stravolto la classifica generale: il portoghese Joao Almeida ha rafforzato la sua maglia rosa e ora ha 56” di vantaggio sull’olandese Wilco Kelderman, 2’11” sullo spagnolo Pello Bilbao, 2’23” sullo statunitense Brandon McNulty, 2’30” su Vincnzo, 2’33” su Domenicoe sul polacco Rafal Majka, 4’08” sul danese Jakob Fuglsang. Proprio con questa classifica, decisamente delineata, ci si presenterà domenica 18 ottobre in occasione della quindicesima tappa, quella che chiuderà la seconda settimana. Si tratta di una frazione decisamente impegnativa, il ...

