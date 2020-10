'Girls on track': da 20 a 8 ragazze per sognare un volante Ferrari (Di sabato 17 ottobre 2020) Un contratto con l'Academy Ferrari per avere la possibilità di correre il campionato di F.4. È la speranza di tutte le ragazze che partecipano a 'Fia Girls on track - Rising Stars', il programma ... Leggi su gazzetta (Di sabato 17 ottobre 2020) Un contratto con l'Academyper avere la possibilità di correre il campionato di F.4. È la speranza di tutte leche partecipano a 'Fiaon- Rising Stars', il programma ...

Al Paul Ricard proseguono le prove in pista al volante dei kart per 12 ragazze, tra i 12 e i 16 anni, selezionate in cinque continenti. Una di loro potrebbe debuttare in F.4 con Ferrari Driver Academy ...

Fia 'Girls On Track', Ferrari Driver Academy cerca talenti al femminile

Rising Stars , lanciato nell'estate 2020 dalla Women in Motor Sport Commission della federazione internazionale. Un programma entrato nel vivo in questi giorni sul circuito francese Paul Ricard, con l ...

