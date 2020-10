Giovanni Paolo I, il papa di Settembre (Di sabato 17 ottobre 2020) papa Giovanni Paolo I – foto da webpapa Giovanni Paolo I Luciani, nasceva il 17 ottobre 1912; il suo pontificato fu tra i più brevi nella storia della Chiesa cattolica. Infatti la sua morte avvenne dopo soli 33 giorni il 28 Settembre 1978. Giovanni Paolo I, che prese il nome dai suoi due predecessori, Paolo VI e Giovanni XXIII, fu il primo papa nato nel XX secolo, e l’ultimo a morire in quel secolo. Viene ricordato come il papa del sorriso. Il TIME e altri settimanali anglosassoni lo chiamarono The September Pope, “Il papa di Settembre”. Ma la sua indole mite non era però disposta ad ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 ottobre 2020)I – foto da webI Luciani, nasceva il 17 ottobre 1912; il suo pontificato fu tra i più brevi nella storia della Chiesa cattolica. Infatti la sua morte avvenne dopo soli 33 giorni il 281978.I, che prese il nome dai suoi due predecessori,VI eXXIII, fu il primonato nel XX secolo, e l’ultimo a morire in quel secolo. Viene ricordato come ildel sorriso. Il TIME e altri settimanali anglosassoni lo chiamarono The September Pope, “Ildi”. Ma la sua indole mite non era però disposta ad ...

vaticannews_it : #16 ottobre 42 anni fa, l'elezione san #GiovanniPaoloII che quest'anno cade nel centenario della sua nascita… - oss_romano : #16ottobre 1978 Elezione di #GP2 Per il centenario della nascita di Papa Wojtyla, la LEV pubblica il volume 'San G… - Rvaticanaitalia : Il 16 ottobre del 1978 veniva eletto Papa Giovanni Paolo II #GpII. Alcune immagini di quella storica sera a piazza… - CiaoKarol : INVOCA LE BENEDIZIONI DAL CIELO DEL PAPA ?????? KAROL WOJTYLA TI CHIEDO UNA GRAZIA ?? - ParrocchiaF : RT @ParoleCristiane: Guardiamo a Maria con trasporto amoroso di figli, come al nostro modello. Guardiamo a lei per imparare dal suo esempio… -