Ginnastica artistica, Serie A1: la Pro Patria Bustese vince la terza tappa al maschile. Definita la Final Six Scudetto (Di domenica 18 ottobre 2020) La Pro Patria Bustese ha vinto la terza tappa della Serie A1 2020 di Ginnastica artistica, andata in scena oggi pomeriggio al PalaVesuvio di Napoli. La compagine lombarda si è imposta con 237.050 punti, trascinata dall’ottimo Ludovico Edalli (14.200 al corpo libero, 13.800 al cavallo con maniglie, 13.400 agli anelli, 13.750 al volteggio, 14.700 alle parallele, 12.250 alla sbarra), affiancato da Ares Federici, Lorenzo Crimi, Matthias Tramonte, Saul Fermin, Andrea Bubbo. La Bustese ha così raccolto la sua prima vittoria stagionale, distaccando di quattro punti la Ginnastica Salerno (233.050) di Tommaso De Vecchis e Salvatore Maresca. La Corpo Libero Gym Team di Padova ha conquistato il terzo gradino del podio ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) La Proha vinto ladellaA1 2020 di, andata in scena oggi pomeriggio al PalaVesuvio di Napoli. La compagine lombarda si è imposta con 237.050 punti, trascinata dall’ottimo Ludovico Edalli (14.200 al corpo libero, 13.800 al cavallo con maniglie, 13.400 agli anelli, 13.750 al volteggio, 14.700 alle parallele, 12.250 alla sbarra), affiancato da Ares Federici, Lorenzo Crimi, Matthias Tramonte, Saul Fermin, Andrea Bubbo. Laha così raccolto la sua prima vittoria stagionale, distaccando di quattro punti laSalerno (233.050) di Tommaso De Vecchis e Salvatore Maresca. La Corpo Libero Gym Team di Padova ha conquistato il terzo gradino del podio ...

OA_Sport : Ginnastica artistica, “tornare in gara è sembrato un sogno”. La Serie A rilancia l’Italia, bentornata Polvere di Ma… - xfreehugsbaby : Viste le foto del podio di A1 femminile di ginnastica artistica e fa strano vedere che ora le ginnaste entrano in p… - OA_Sport : Ginnastica artistica, le Fate sono tornate col sorriso. L’Italia brilla in Serie A: Giorgia Villa show, squillo del… - settebello_ : Stasera tutti che parlano di Milan e Inter mentre un luca disperato non riesce nemmeno a seguire la replica della g… - xfreehugsbaby : @settebello_ Trovi tutto qui sulla differita -