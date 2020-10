Ginnastica artistica, le Fate sono tornate col sorriso. L’Italia brilla in Serie A: Giorgia Villa show, squillo delle D’Amato (Di sabato 17 ottobre 2020) Le Fate ci sono mancate tantissimo in questi otto mesi. La Ginnastica artistica è uscita dalle nostre vite all’improvviso e ci ha abbandonato per forze di causa maggiore. Il digiuno è stato lungo e sofferente, tutte le gare sono state cancellate e le atlete si sono dovute accontentare di allenarsi senza un obiettivo ben chiaro dopo il rinvio delle Olimpiadi al prossimo anno e il posticipo degli Europei a dicembre (ma si riuscirà davvero ad andare a Mersin prima di Natale?). Le azzurre, capaci di conquistare la medaglia di bronzo nella gara a squadre dei Mondiali 2019, si sono rimesse in gioco oggi pomeriggio in occasione della terza tappa della Serie A1 e hanno convinto al PalaVesuvio di Napoli. Le ragazze di ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) Lecimancate tantissimo in questi otto mesi. Laè uscita dalle nostre vite all’improvviso e ci ha abbandonato per forze di causa maggiore. Il digiuno è stato lungo e sofferente, tutte le garestate cancellate e le atlete sidovute accontentare di allenarsi senza un obiettivo ben chiaro dopo il rinvioOlimpiadi al prossimo anno e il posticipo degli Europei a dicembre (ma si riuscirà davvero ad andare a Mersin prima di Natale?). Le azzurre, capaci di conquistare la medaglia di bronzo nella gara a squadre dei Mondiali 2019, sirimesse in gioco oggi pomeriggio in occasione della terza tappa dellaA1 e hanno convinto al PalaVesuvio di Napoli. Le ragazze di ...

