Giffoni Valle Piana, arrestato spacciatore e denunciata la convivente (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNella mattinata odierna, a Giffoni Valle Piana, i Carabinieri della locale Stazione, coordinati dal Ten. Graziano Maddalena, nel corso di un servizio antidroga eseguito congiuntamente, hanno tratto in arresto per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana un giovane del luogo (Cl. 96) e denunciata a p.l. per concorso la compagna (cl. 94). Gli operanti a seguito di attività info/investigativa antidroga, eseguita anche con servizi di osservazione e pedinamento, nella mattinata odierna hanno proceduto a perquisizione personale, domiciliare e veicolare a carico dei medesimi rinvenendo, sull’ uomo ed in varie parti dell’abitazione: circa 30 gr. di marijuana già confezionati in dosi pronte per la vendita; circa 50 gr. di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNella mattinata odierna, a, i Carabinieri della locale Stazione, coordinati dal Ten. Graziano Maddalena, nel corso di un servizio antidroga eseguito congiuntamente, hanno tratto in arresto per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana un giovane del luogo (Cl. 96) ea p.l. per concorso la compagna (cl. 94). Gli operanti a seguito di attività info/investigativa antidroga, eseguita anche con servizi di osservazione e pedinamento, nella mattinata odierna hanno proceduto a perquisizione personale, domiciliare e veicolare a carico dei medesimi rinvenendo, sull’ uomo ed in varie parti dell’abitazione: circa 30 gr. di marijuana già confezionati in dosi pronte per la vendita; circa 50 gr. di ...

occhio_notizie : Il giovane, classe '96, è stato beccato in possesso di 80 grammi di #marijuana e la somma in contanti di 60.00 euro… - CSVSalerno : Sabato 17 ottobre secondo lezione per il corso di formazione per guardie giurate volontaria. A promuoverlo l'associ… -

Ultime Notizie dalla rete : Giffoni Valle Giffoni Valle Piana, arrestato spacciatore. Denunciata la convivente Zerottonove.it L’Associazione ‘Andare Avanti’ “Trovare soluzioni per donne in attesa e bambini”.

“Bisogna trovare soluzioni per le donne in attesa e per i bambini che risaltano positivi al Covid. A Salerno la situazione rischia di peggiorare”. Così il giornalista Gaetano Amatruda dell’Associazion ...

Covid Salerno, chiusa l’Ortopedia dell’ospedale Ruggi: 3 positivi tra il personale

Il reparto di Ortopedia dell’ospedale Ruggi di Salerno è stato temporaneamente chiuso ieri, 8 ottobre, per 3 casi di coronavirus tra il ...

“Bisogna trovare soluzioni per le donne in attesa e per i bambini che risaltano positivi al Covid. A Salerno la situazione rischia di peggiorare”. Così il giornalista Gaetano Amatruda dell’Associazion ...Il reparto di Ortopedia dell’ospedale Ruggi di Salerno è stato temporaneamente chiuso ieri, 8 ottobre, per 3 casi di coronavirus tra il ...