Giampaolo: «Sul mercato è stato fatto il massimo» (Di sabato 17 ottobre 2020) Marco Giampaolo attende ancora che il suo Torino ottenga la prima vittoria stagionale. L'occasione arriverà domani contro il Cagliari. «Il mercato? – ha detto dal sito ufficiale -. Il club ha fatto il massimo di quello che si poteva fare, il mercato non fila sempre liscio come si vorrebbe o come sono i tuoi pensieri, io sono sempre contento dei calciatori che alleno e non di quelli che non ho e avrei potuto avere. Voglio costruire qualcosa di positivo con quello che ho. La rosa è numericamente giusta, ora tocca a noi». Foto: sito Torino L'articolo Giampaolo: «Sul mercato è stato fatto il massimo» proviene da Alfredo Pedullà.

