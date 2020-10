Giallo di Caronia, nuovi indizi sulla morte di Viviana e Gioele: la scoperta nelle ultime ore (Di sabato 17 ottobre 2020) Giallo di Caronia, le indagini conducono a nuovi indizi. Gli avvocati della famiglia di Viviana Parisi e di Gioele Mondello continuano a raccogliere preziosi dati alla luce delle indagini sulla morte di mamma e figlio. Scomparsi il 3 agosto dopo un incidente stradale, i corpi di Viviana e del piccolo Gioele sono stati ritrovati privi di vita nei boschi. Da allora si è aperto un fascicolo sul caso. Tante le piste di indagine, e oggi vengono alla luce nuovi indizi. Superata la pista che avvalorerebbe il caso di un omicidio-suicidio alla luce di quanto emerso dalle indagini che da quel 3 agosto proseguono ininterrottamente. E su Il Giornale di Sicilia si legge che sono stati trovati ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 ottobre 2020)di, le indagini conducono a. Gli avvocati della famiglia diParisi e diMondello continuano a raccogliere preziosi dati alla luce delle indaginidi mamma e figlio. Scomparsi il 3 agosto dopo un incidente stradale, i corpi die del piccolosono stati ritrovati privi di vita nei boschi. Da allora si è aperto un fascicolo sul caso. Tante le piste di indagine, e oggi vengono alla luce. Superata la pista che avvalorerebbe il caso di un omicidio-suicidio alla luce di quanto emerso dalle indagini che da quel 3 agosto proseguono ininterrottamente. E su Il Giornale di Sicilia si legge che sono stati trovati ...

Viviana Parisi è stata uccisa? Il giallo della mamma dj, scomparsa nel Messinese il 3 agosto con il figlio, dopo un incidente in autostrada, e poi trovata morta con il piccolo nelle campagne di Caroni ...

