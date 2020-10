Giallo di Caronia, il marito alle telecamere di Quarto Grado: “Viviana è stata uccisa” (Di sabato 17 ottobre 2020) Prende dei risvolti sempre più inquietanti la vicenda di Viviana Parisi, la donna che il 3 agosto 2020 si era allontanata nelle campagne messinesi con il figlio e, dopo un incidente d’auto, è stata ritrovata morta insieme al bambino. L’ipotesi più accreditata era quella di un suicidio, forse dopo che il bambino era deceduto a seguito dell’impatto, o di un omicidio-suicidio. Ma la sua famiglia non ci crede e pensa possa esserci un’altra terribile e sconcertante verità. È proprio il marito, Daniele Mondello, a puntare il dito. Sostiene Daniele: “Mia moglie Viviana è stata uccisa perché testimone scomoda della morte di nostro figlio Gioele, aggredito dai cani”. Secondo Daniele, poi, le indagini stanno viaggiando verso un indirizzo sbagliato. ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 17 ottobre 2020) Prende dei risvolti sempre più inquietanti la vicenda di Viviana Parisi, la donna che il 3 agosto 2020 si era allontanata nelle campagne messinesi con il figlio e, dopo un incidente d’auto, èritrovata morta insieme al bambino. L’ipotesi più accreditata era quella di un suicidio, forse dopo che il bambino era deceduto a seguito dell’impatto, o di un omicidio-suicidio. Ma la sua famiglia non ci crede e pensa possa esserci un’altra terribile e sconcertante verità. È proprio il, Daniele Mondello, a puntare il dito. Sostiene Daniele: “Mia moglie Viviana èuccisa perché testimone scomoda della morte di nostro figlio Gioele, aggredito dai cani”. Secondo Daniele, poi, le indagini stanno viaggiando verso un indirizzo sbagliato. ...

