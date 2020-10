GFVip5 Nuovi concorrenti nella casa? (Di sabato 17 ottobre 2020) Sembra proprio che al GFVip5 Nuovi concorrenti siano pronti ad entrare nella casa . Almeno questo è quello che Alfonso Signorini ha comunicato agli inquilini della casa più spiata d’Italia durante la puntata di ieri sera. GFVip5 Nuovi concorrenti: ma chi sono? Sono già alcuni giorni che sui social si leggono notizie che parlano di possibili Nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip 5. Finalmente durante la puntata di ieri sera, 16 ottobre, sono emersi dei dettagli in più e qualche nome. Il primo è quello di Claudio Sona. Poi i telespettatori stanno cercando di dedurre chi sarà la nota giornalista proprio del Tg5, dopo che Signorini, in ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 17 ottobre 2020) Sembra proprio che alsiano pronti ad entrare. Almeno questo è quello che Alfonso Signorini ha comunicato agli inquilini dellapiù spiata d’Italia durante la puntata di ieri sera.: ma chi sono? Sono già alcuni giorni che sui social si leggono notizie che parlano di possibilial Grande Fratello Vip 5. Finalmente durante la puntata di ieri sera, 16 ottobre, sono emersi dei dettagli in più e qualche nome. Il primo è quello di Claudio Sona. Poi i telespettatori stanno cercando di dedurre chi sarà la nota giornalista proprio del Tg5, dopo che Signorini, in ...

ilgiomba : Nooo ci mancavano solo i nuovi entrati ?? #gfvip #gfvip5 #gfvip2020 #GrandeFratelloVip #GrandeFratelloVip5 #grandefratello - GiorgiaG00 : MTR finisce al secondo posto nei Nuovi Mostri di STRISCIA AHAHAHAH IDOLO. #GFVIP #gfvip2020 #GFVIP5 - JohnTrash0 : Ho dato tutto i miei 49 voti a Guenda e non ho ancora finito di creare nuovi account per salvarla #GFVIP5 #GFVIP - Maryss84 : Da oggi abbiamo nuovi sinonimi del termine COMODINO, resta solo inserirli nel vocabolario #GFVIP #gfvip2020 #gfvip5 - Fabyo_68 : Altri 2000 follower in meno di un giorno! Pensare che gran parte di questi nuovi follower non guarderanno piu' il… -

Ultime Notizie dalla rete : GFVip5 Nuovi Nuovi concorrenti Gf Vip 5, gli indizi di Signorini e due possibili ritorni Gossip e TV GfVip5: scambio di pensieri dopo un mese di convivenza

Tra Casa e Cucurio è stato un susseguirsi di emozioni, poi l'inaspettata decisione del Grande Fratello di ricongiungere i Vip ...

GFVip5: nuovo bacio tra Gregoraci e Pretelli

Appena rientrata dal Cucurio, Elisabetta Gregoraci ha abbracciato Pierpaolo Pretelli con grande slancio: tra loro è anche scattato un altro bacio ...

