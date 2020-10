Gf Vip | Alfonso Signorini annuncia i nuovi concorrenti | “Nella casa entrerà una giornalista di Tg5”

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 17 ottobre 2020) Un’altra puntata ricca di colpi di scena quella andata in onda ieri, 16 ottobre, del Grande Fratello Vip. Ma a stupire tutti in maniera particolare ci ha pensatoprima che iniziasse la diretta. Infatti, nell’anteprima del programma, il conduttore ha fatto un clamoroso annuncio: nelladel Grande Fratello entreranno cinquevip. Era già qualche giorno che la notizia circolava sul web, ma non ne avevamo ancora l’ufficialità e adesso, invece, pare tutto confermato. Ma chi saranno i? Sembra che il conduttore abbia svelato qualche anticipazione anche riguardo i futuri inquilini. Tra ianche unadel Tg5: chi è? Già da ...