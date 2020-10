GF VIP 5 | i momenti cult della decima puntata | nuovi scontri | nominati e verità

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 17 ottobre 2020) Ieri sera del Grande Fratello Vip 5 abbiamo assistito adavvero scoppiettanti. Laè iniziata con Alfonso Signorini che ha svelato l’assenza di Franceska Pepe per un mal di schiena ma itopsono stati glitra Matilde Brandi-Guenda Goria e Maria Teresa Ruta e le ultimi liti tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Glinella casa accendono la miccia La miccia si è accesa nella casa, quando Matilde Brandi si è scagliata di nuovo contro la Ruta e Guenda, per averla votata. Secondo la ballerina, Maria Teresa avrebbe manipolato la figlia per farle nominare lei. A quel punto Guenda ha sbottato e ha ribadito di avere un suo pensiero e non permettere a nessuno di farsi manipolare. La 32enne è ...