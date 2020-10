‘Gf Vip 5’, ecco come sono andati gli ascolti della decima puntata! (Di sabato 17 ottobre 2020) Si sono scontrati nuovamente nella serata di ieri il Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini e Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti. La decima puntata del reality, che ieri ha affrontato temi particolarmente caldi come la linea della vita di Adua Del Vesco, ha totalizzato il 17.4 % di share per un totale di 3.039.000 spettatori. Ottimo risultato per la centesima puntata di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti che nella puntata di ieri ha ottenuto il 19.4 % di share e 4.282.000 spettatori, vincendo così la serata. La nona puntata del reality, andata in onda lo scorso lunedì, invece ha raccolto davanti al piccolo schermo 3.120.000 spettatori con il 18.7 % di share, un risultato decisamente migliore rispetto a quanto ottenuto con la puntata di venerdì 9 ottobre: ... Leggi su isaechia (Di sabato 17 ottobre 2020) Siscontrati nuovamente nella serata di ieri il Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini e Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti. Lapuntata del reality, che ieri ha affrontato temi particolarmente caldila lineavita di Adua Del Vesco, ha totalizzato il 17.4 % di share per un totale di 3.039.000 spettatori. Ottimo risultato per la centesima puntata di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti che nella puntata di ieri ha ottenuto il 19.4 % di share e 4.282.000 spettatori, vincendo così la serata. La nona puntata del reality, andata in onda lo scorso lunedì, invece ha raccolto davanti al piccolo schermo 3.120.000 spettatori con il 18.7 % di share, un risultato decisamente migliore rispetto a quanto ottenuto con la puntata di venerdì 9 ottobre: ...

