GF Vip 5, Adua Del Vesco: il drammatico racconto dello stupro

Ancora una volta Adua Del Vesco ha lasciato tutti a bocca aperta. Nel corso dell'ultima diretta del Grande Fratello Vip 5, infatti, l'attrice ha rivelato di essere stata vittima di violenza sessuale quando aveva appena dodici anni. Lui era un uomo che conosceva, dal quale aveva accettato un passaggio. Solo qualche anno fa ha raccontato tutto a sua madre, quando l'anoressia (probabile conseguenza di quanto subito) stava ormai devastando il suo corpo, rischiando di portarla alla morte. "Ero solo ossa" ha rivelato la siciliana, il cui vero nome è Rosalinda Cannavò, "poi ho ripreso la vita in mano". E ancora, Adua ha scritto una lettera che poi è stata mostrata in puntata: "Pensavo di essere invincibile. È fondamentale chiedere aiuto. I miei ricordi ...

