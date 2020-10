‘Gf 16’ | Gianmarco Onestini pronto per un nuovo reality spagnolo che ha a che fare con l’amore | ecco di che si tratta

Leggi su isaechia

(Di sabato 17 ottobre 2020) Nuova avventura televisiva per. L’ex gieffino, che ha ormai sfondato nella tv spagnola, sta per tornare proprio lì dove ha trovato fama e successo. È stato il protagonista indiscusso della passata stagione di Telecinco, il canale principale della tv in Spagna. Dopo aver tentato di emergere in Italia come tentatore a Temptation Island e poi classificandosi al terzo posto del Gf 16, è volato alla volta del Paese Iberico. Ed è stato premiato. Prima la partecipazione al GH Vip, poi alEl tiempo del descuento, che ha vinto. In seguito, il suo primo singolo Maracaná e poi la partecipazione al remakedi Cortesie per gli ospiti. Oggi, invece,prenderà parte ad un...