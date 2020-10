Gentiloni: non si chiedono ulteriori imposte all’Italia (Di sabato 17 ottobre 2020) Gentiloni: non si chiedono ulteriori imposte all’Italia. Così il commissario Ue replicando all’interrogazione dell’eurodeputata Sardone Il Commissario all’economia Paolo Gentiloni, replicando a un’interrogazione dell’eurodeputata Silvia Sardone che chiedeva se intendesse chiedere al nostro Paese di ripristinare la tassa sulla prima casa o una patrimoniale. “Le raccomandazioni specifiche per Paese rivolte all’Italia dal 2012 al 2019 … L'articolo Gentiloni: non si chiedono ulteriori imposte all’Italia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 17 ottobre 2020): non siall’Italia. Così il commissario Ue replicando all’interrogazione dell’eurodeputata Sardone Il Commissario all’economia Paolo, replicando a un’interrogazione dell’eurodeputata Silvia Sardone che chiedeva se intendesse chiedere al nostro Paese di ripristinare la tassa sulla prima casa o una patrimoniale. “Le raccomandazioni specifiche per Paese rivolte all’Italia dal 2012 al 2019 … L'articolo: non siall’Italia proviene da www.meteoweek.com.

