Genoa, Maran: «Il Verona mette in difficoltà qualsiasi avversaria»

Rolando Maran ha parlato della sfida contro il Verona, in programma lunedì sera: ecco le dichiarazioni del tecnico del Genoa

Rolando Maran, ai microfoni di Genoa Channel, ha presentato la sfida di lunedì contro il Verona. «Il Verona si è consolidato negli ultimi anni nel modo migliore, è una realtà, una squadra quadrata che mette in difficoltà qualunque avversaria l'affronti. Gli ultimi hanno avuti poco allenamenti con la squadra. L'uzbeko ha dimostrato grande applicazione e voglia di imparare ad inserirsi nel calcio italiano».

