Genoa | Maran | “Con il Verona sarà tosta Gli ultimi arrivati si sono allenati poco”

Rolando Maran, allenatore del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida contro l'Hellas Verona, match che vedrà il ritorno in campo del Grifone dopo oltre 20 giorni e tanti casi di positività riscontrate. L'allenatore del Genoa Rolando Maran si è soffermato sulla prossima partita contro l'Hellas Verona: "Il Verona si è consolidato negli ultimi anni nel modo migliore, è una realtà, una squadra quadrata che mette in difficoltà qualunque avversaria l'affronti"

