Gasperini: «Il Napoli ci è stato superiore sotto tutti gli aspetti, tecnici, tattici, atletici» (Di sabato 17 ottobre 2020) Gasperini a Sky «C’è poco da spiegare, il Napoli ha giocato un primo tempo di alto livello, noi di basso livello. Divario notevole. Dobbiamo pensare principalmente a quello che non siamo riusciti a fare, e dobbiamo interpretare questa gara come un campanello d’allarme in vista delle prossime a cominciare da mercoledì in Chaampions. Il Napoli ci è stato superiore sotto tutti gli aspetti, tecnici, tattici, atletici. Abbiamo sofferto, preso anche brutti gol abbastanza evitabili, li abbiamo presi a ridosso di pochi minuti e abbiamo compromesso la possibilità di riaprire la gara o di rigiocarla meglio. Oggi è stata una giornata così, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 ottobre 2020)a Sky «C’è poco da spiegare, ilha giocato un primo tempo di alto livello, noi di basso livello. Divario notevole. Dobbiamo pensare principalmente a quello che non siamo riusciti a fare, e dobbiamo interpretare questa gara come un campanello d’allarme in vista delle prossime a cominciare da mercoledì in Chaampions. Ilci ègli. Abbiamo sofferto, preso anche brutti gol abbastanza evitabili, li abbiamo presi a ridosso di pochi minuti e abbiamo compromesso la possibilità di riaprire la gara o di rigiocarla meglio. Oggi è stata una giornata così, ...

