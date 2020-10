Gabbiano impiccato per strada: virale sui social [VIDEO] (Di sabato 17 ottobre 2020) Arriva la notizia, riportata anche dal consigliere Borrelli, di un atto crudele ai danni di un gabbio a Napoli. “Ennesimo atto di violenza ai danni di un animale. Un cittadino ci ha segnalato una scena macabra: a Marianella, VIII Municipalità di Napoli, ad un ponte sarebbe stato impiccato un Gabbiano. Una scena macabra e insensata, … L'articolo Gabbiano impiccato per strada: virale sui social VIDEO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 17 ottobre 2020) Arriva la notizia, riportata anche dal consigliere Borrelli, di un atto crudele ai danni di un gabbio a Napoli. “Ennesimo atto di violenza ai danni di un animale. Un cittadino ci ha segnalato una scena macabra: a Marianella, VIII Municipalità di Napoli, ad un ponte sarebbe statoun. Una scena macabra e insensata, … L'articolopersuiproviene da www.meteoweek.com.

Francesco Emilio Borrelli, il consigliere regionale Campania ambientalista e animalista dei Verdi, riceve un video agghiacciante di un gabbiano impiccato a Marianella, VIII municipalità di Napoli. Il ...

