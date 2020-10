Fucili d’assalto, 50 mitragliatori e 10mila munizioni: 4 arresti a Varese per traffico internazionale di armi. Le immagini (Di sabato 17 ottobre 2020) Quattro persone sono state arrestate dalla polizia di Stato Varese con l’accusa di traffico internazionale di armi da guerra. LapPolizia, coordinata dalla Direzione centrale della polizia di prevenzione-Ucidigos, tra appartamenti e cantine riferibili agli arrestati in Lombardia ha sequestrato un arsenale da oltre 50 pezzi tra mitragliatori, Fucili d’assalto, carabine e pistole. Non solo, grazie alle indagini coordinate dalla Procura di Busto Arsizio sono stati sequestrati anche 14 manufatti esplosivi, granate, numerosi pezzi di armi, serbatoi per cartucce oltre a 10 mila munizioni di vario calibro. L'articolo Fucili d’assalto, 50 mitragliatori e 10mila munizioni: 4 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) Quattro persone sono state arrestate dalla polizia di Statocon l’accusa didida guerra. LapPolizia, coordinata dalla Direzione centrale della polizia di prevenzione-Ucidigos, tra appartamenti e cantine riferibili agli arrestati in Lombardia ha sequestrato un arsenale da oltre 50 pezzi trad’assalto, carabine e pistole. Non solo, grazie alle indagini coordinate dalla Procura di Busto Arsizio sono stati sequestrati anche 14 manufatti esplosivi, granate, numerosi pezzi di, serbatoi per cartucce oltre a 10 miladi vario calibro. L'articolod’assalto, 50: 4 ...

