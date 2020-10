Frosinone-Ascoli, la conferenza post-match (Di sabato 17 ottobre 2020) Alessandro Nesta e Valerio Bertotto hanno parlato nella conferenza post gara di Frosinone-Ascoli, match deciso dalla rete del ciociaro Francesco Salvi. Il Frosinone fatica nel prima tempo ma nella ripresa esce fuori. Come mai accade questo? “Abbiamo un po’ di giocatori che devono recuperare la forma, stiamo cercando di portarli tutti allo stesso livello di condizione e credo che questo sia un aspetto molto importante che dà una spiegazione alla domanda. Noi abbiamo giocato un secondo tempo sicuramente migliore, siamo stati bravi nei primi 45’ a non prendere gol. D’altronde le partite sono così. Con l’Empoli a mio parere abbiamo fatto una partita molto bella ma alla fine abbiamo perso 2-0. Stasera siamo stati bravi, ripeto, a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 17 ottobre 2020) Alessandro Nesta e Valerio Bertotto hanno parlato nellagara dideciso dalla rete del ciociaro Francesco Salvi. Ilfatica nel prima tempo ma nella ripresa esce fuori. Come mai accade questo? “Abbiamo un po’ di giocatori che devono recuperare la forma, stiamo cercando di portarli tutti allo stesso livello di condizione e credo che questo sia un aspetto molto importante che dà una spiegazione alla domanda. Noi abbiamo giocato un secondo tempo sicuramente migliore, siamo stati bravi nei primi 45’ a non prendere gol. D’altronde le partite sono così. Con l’Empoli a mio parere abbiamo fatto una partita molto bella ma alla fine abbiamo perso 2-0. Stasera siamo stati bravi, ripeto, a ...

