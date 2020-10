Fritz Pollard | chi è il primo afroamericano nel football Usa | una storia di barriere abbattute rimasta a lungo nell’oblio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 ottobre 2020) Nelamericano dal 2003 è in vigore una regola, nota come la Rooney Rule. Prende il nome da colui che l’ha proposta, Dan Rooney, proprietario dei Pittsburgh Steelers e presidente del comitato sulla diversità della lega. Secondo questa norma, tutte le squadre di Nfl sono tenute a prendere in considerazione anche esponenti delle minoranze nel processo di selezione degli allenatori. È una legge che ancora oggi divide molto sulla sua efficacia e su quanto realmente poi le franchigie la rispettino, ma in ogni caso, da quando esiste, la percentuale di esponenti non bianchi è passata dal 6 al 22%, il tutto in una lega nella quale il 70% dei giocatori proviene da una minoranza. Rooney è stato il megafono di un’associazione che per anni ha lottato perché nello sport ci fosse maggior parità di diritti e ...