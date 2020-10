Francia: professore decapitato, l’assassino posta la foto su twitter (Di sabato 17 ottobre 2020) Orrore a Parigi. Un professore di Storia è stato decapitato da un giovane diciottenne ceceno al grido di “Allah Akbar“. L’aggressione è avvenuta ieri pomeriggio vicino al college Conflans-Sainte-Honorine nella periferia della capitale, la polizia insieme al giovane, che poi è stato ucciso dagli stessi agenti, ha arrestato altre quattro persone tutte appartenenti al nucleo familiare del diciottenne. Testa decapitata e postata sui social Il ceceno ha agito con estrema violenza e ferocia, la testa decapitata del docente a terra è stata fotografata e postata su twitter. Dopodiché l’assassino è fuggito con ancora in mano il coltello, ma per poco, perché subito dopo è stato fermato dalla polizia. Da un paio ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 17 ottobre 2020) Orrore a Parigi. Undi Storia è statoda un giovane diciottenne ceceno al grido di “Allah Akbar“. L’aggressione è avvenuta ieri pomeriggio vicino al college Conflans-Sainte-Honorine nella periferia della capitale, la polizia insieme al giovane, che poi è stato ucciso dagli stessi agenti, ha arrestato altre quattro persone tutte appartenenti al nucleo familiare del diciottenne. Testa decapitata eta sui social Il ceceno ha agito con estrema violenza e ferocia, la testa decapitata del docente a terra è statagrafata eta su. Dopodiché l’assassino è fuggito con ancora in mano il coltello, ma per poco, perché subito dopo è stato fermato dalla polizia. Da un paio ...

