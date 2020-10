Francia, la guerra al separatismo islamista è già iniziata? (Di sabato 17 ottobre 2020) Sullo sfondo dell’ultimo e sanguinoso attentato di stampo islamista che ha sconvolto la quotidianità francese, portando alla decapitazione di un insegnante nei pressi di Parigi, nel Paese stanno aumentando le retate nelle moschee e nei centri culturali e gli arresti di personaggi ritenuti potenzialmente pericolosi per la sicurezza nazionale. In breve, anche se l’ambizioso progetto … Francia, la guerra al separatismo islamista è già iniziata? InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 17 ottobre 2020) Sullo sfondo dell’ultimo e sanguinoso attentato di stampoche ha sconvolto la quotidianità francese, portando alla decapitazione di un insegnante nei pressi di Parigi, nel Paese stanno aumentando le retate nelle moschee e nei centri culturali e gli arresti di personaggi ritenuti potenzialmente pericolosi per la sicurezza nazionale. In breve, anche se l’ambizioso progetto …, laalè già? InsideOver.

