Francia, incubo terrorismo islamico per il docente decapitato: 9 arresti (Di sabato 17 ottobre 2020) L'Eliseo annuncia un 'omaggio' al professore. L'assassino, uno studente 18enne di origine cecena, è stato ucciso ieri sera dagli agenti. Il docente ucciso aveva mostrato in classe le discusse vignette ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 17 ottobre 2020) L'Eliseo annuncia un 'omaggio' al professore. L'assassino, uno studente 18enne di origine cecena, è stato ucciso ieri sera dagli agenti. Ilucciso aveva mostrato in classe le discusse vignette ...

Ultime Notizie dalla rete : Francia incubo Covid, incubo Francia: 20mila casi in 24 ore Giornale di Brescia Professore decapitato a Parigi, aveva mostrato agli studenti le vignette di Maometto

Mostrò vignette su Maometto, prof decapitato In Francia è di nuovo incubo terrorismo

