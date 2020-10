Francia, il tracciamento non funziona: il 75% dei casi scoperti non è legato a pazienti noti. E dopo il flop il governo studia una nuova app (Di sabato 17 ottobre 2020) In Francia quasi il 75 per cento dei nuovi casi di Coronavirus non sono legati a nessun contagio già conosciuto e quindi non figuravano già nel sistema di tracciamento. Non ci sono solo le difficoltà dell’Italia o, addirittura, l’affanno della Germania: di fronte all’impennata di positivi in tutta Europa, i sistemi sanitari fanno i conti con la scarsa capacità di ricostruire le reti dei pazienti e quindi prevenire il diffondersi del virus. Così la Francia, uno dei Paesi che più sta soffrendo per la seconda ondata della pandemia, è tra quelli che peggio stanno gestendo il cosiddetto contact tracing. A dirlo è l’ultimo report settimanale di Santé publique France (settimana dell’11-15 ottobre): la mappatura dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) Inquasi il 75 per cento dei nuovidi Coronavirus non sono legati a nessun contagio già conosciuto e quindi non figuravano già nel sistema di. Non ci sono solo le difficoltà dell’Italia o, addirittura, l’affanno della Germania: di fronte all’impennata di positivi in tutta Europa, i sistemi sanitari fanno i conti con la scarsa capacità di ricostruire le reti deie quindi prevenire il diffondersi del virus. Così la, uno dei Paesi che più sta soffrendo per la seconda ondata della pandemia, è tra quelli che peggio stanno gestendo il cosiddetto contact tracing. A dirlo è l’ultimo report settimanale di Santé publique France (settimana dell’11-15 ottobre): la mappatura dei ...

