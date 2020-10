Francia, boom di contagi: oltre 32mila nuovi positivi, 90 decessi (Di sabato 17 ottobre 2020) Nuovo record di contagi in Francia in sole 24 ore: 32.427 secondo le cifre diffuse da Santé Publique, con un tasso di positività che si impenna al 13,1%. I tamponi sfiorano ormai i 200.000 giornalieri,... Leggi su leggo (Di sabato 17 ottobre 2020) Nuovo record diinin sole 24 ore: 32.427 secondo le cifre diffuse da Santé Publique, con un tasso dità che si impenna al 13,1%. I tamponi sfiorano ormai i 200.000 giornalieri,...

Nuovo record di contagi in Francia in sole 24 ore: 32.427 secondo le cifre diffuse da Santé Publique, con un tasso di positività che si impenna al 13,1%. I tamponi sfiorano ormai i 200.000 giornalieri ...

Boom Coronavirus: Governo costretto a nuovo Decreto, ecco le novità.

Ma il premier non si sbilancia sulle nuove misure, conferma gli impegni in agenda fino a tarda sera, e si prende ancora qualche ora per valutare. Servono però nuove misure restrittive a livello nazion ...

Ma il premier non si sbilancia sulle nuove misure, conferma gli impegni in agenda fino a tarda sera, e si prende ancora qualche ora per valutare. Servono però nuove misure restrittive a livello nazion ...