Francesco Cozza ex marito Manila Nazzaro: la doppia vita dell’allenatore (Di sabato 17 ottobre 2020) Questo articolo Francesco Cozza ex marito Manila Nazzaro: la doppia vita dell’allenatore . Francesco Cozza è stato l’ex marito di Manila Nazzaro con cui ha avuto una lunga relazione: l’allenatore, secondo lei, aveva una doppia vita. Francesco Cozza è stato uno dei calciatori italiani più amati di sempre: tutti noi infatti ce lo ricordiamo con la maglia della Reggina (e di tante altre squadre di livello importantissimo) dove … Leggi su youmovies (Di sabato 17 ottobre 2020) Questo articoloex: ladell’allenatore .è stato l’exdicon cui ha avuto una lunga relazione: l’allenatore, secondo lei, aveva unaè stato uno dei calciatori italiani più amati di sempre: tutti noi infatti ce lo ricordiamo con la maglia della Reggina (e di tante altre squadre di livello importantissimo) dove …

abbracciamiora_ : RT @selinrauhl: Cristina da casa se sta a fa due risate per lo scherzo caro il mio Francesco. Sai cosa non fa ridere la tua Cristina? Il tu… - itsBeaverhausen : RT @selinrauhl: Cristina da casa se sta a fa due risate per lo scherzo caro il mio Francesco. Sai cosa non fa ridere la tua Cristina? Il tu… - itslarrybabex : RT @selinrauhl: Cristina da casa se sta a fa due risate per lo scherzo caro il mio Francesco. Sai cosa non fa ridere la tua Cristina? Il tu… - selinrauhl : Cristina da casa se sta a fa due risate per lo scherzo caro il mio Francesco. Sai cosa non fa ridere la tua Cristin… - francesco_terry : Non mi voglio pronunciare sullo spot della #nuvenia Però vorrei dire che forse la cozza era più adatta rispetto all… -