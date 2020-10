Fonseca: "Lottiamo per la Champions. Florenzi? Io lo avrei tenuto" (Di sabato 17 ottobre 2020) ROMA - Riprende il campionato, la Roma domani sera all'Olimpico affronterà il Benevento di Filippo Inzaghi per cercare la seconda vittoria consecutiva in questo avvio di stagione. Da domani fino all'8 ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 ottobre 2020) ROMA - Riprende il campionato, la Roma domani sera all'Olimpico affronterà il Benevento di Filippo Inzaghi per cercare la seconda vittoria consecutiva in questo avvio di stagione. Da domani fino all'8 ...

CorSport : #Fonseca: 'Lottiamo per la #Champions. #Florenzi? Io lo avrei tenuto' ?? - ReteSport : Rileggi tutte le dichiarazioni di #Fonseca in conferenza stampa! - sportli26181512 : Fonseca: 'Lottiamo per la Champions. Florenzi? Io lo avrei tenuto': Le parole del tecnico giallorosso alla vigilia… -

Ultime Notizie dalla rete : Fonseca Lottiamo Fonseca: "Lottiamo per la Champions. Florenzi? Io lo avrei tenuto" Corriere dello Sport