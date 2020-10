Fondazione Gimbe: virus cresce troppo velocemente. Crisanti: epidemia fuori controllo (Di sabato 17 ottobre 2020) l'allarme arriva dalla : 'Il virus cresce troppo velocemente. Preoccupa la crescita della curva'. I dati quotidiani sui contagi del Covid continuano a crescere, sfiorando quota 11mila casi in un ... Leggi su leggo (Di sabato 17 ottobre 2020) l'allarme arriva dalla : 'Il. Preoccupa la crescita della curva'. I dati quotidiani sui contagi del Covid continuano are, sfiorando quota 11mila casi in un ...

RaiNews : Cartabellotta: 'Siamo in ritardo e il virus è in vantaggio' - HuffPostItalia : 'Il virus è in vantaggio, fondamentale monitorare la densità del contagio'. L'allarme di Fondazione Gimbe - LaStampa : Fondazione Gimbe: “Gli effetti della nuove misure non saranno immediati” - ladyrosmarino : RT @RaiNews: Cartabellotta: 'Siamo in ritardo e il virus è in vantaggio' - halisa11 : RT @HuffPostItalia: 'Il virus è in vantaggio, fondamentale monitorare la densità del contagio'. L'allarme di Fondazione Gimbe -