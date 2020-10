Focolaio in una Rsa nel savonese: 81 anziani positivi su 100 (Di sabato 17 ottobre 2020) Nella Residenza per anziani 'Santa Caterina' di Varazze, Savona, è stato individuato un Focolaio di Covid-19 che coinvolge 81 ospiti su 100. A far scoprire il Focolaio, una patologia vascolare ... Leggi su globalist (Di sabato 17 ottobre 2020) Nella Residenza per'Santa Caterina' di Varazze, Savona, è stato individuato undi Covid-19 che coinvolge 81 ospiti su 100. A far scoprire il, una patologia vascolare ...

Avvenire_Nei : Il pedagogista @NovaraDaniele «La scuola non è mai stata un focolaio virale o pandemico né tantomeno lo è tuttora,… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, focolaio in una Rsa di Monza: 33 positivi e sei decessi #Coronavirusitalia

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio una Coronavirus, focolaio in un collegio universitario di Milano: 34 studenti positivi, 90 in isolamento La Repubblica Coronavirus, crescono i casi nel Palermitano: tre positivi a Capaci e Termini Imerese

con cui il dirigente scolastico ha informato di avere ricevuto la notizia della positività al COVID-19 da parte di una docente del plesso, che risulta non essere residente a Capaci, al fine di ...

Lo studente ha firmato da solo l'autorizzazione al test a scuola

La famiglia è contraria perché no vax, lui è maggiorenne e ha firmato da solo l'autorizzazione per sottoporsi al test a scuola ...

La famiglia è contraria perché no vax, lui è maggiorenne e ha firmato da solo l'autorizzazione per sottoporsi al test a scuola ...