Fiume Sarno, Vicinanza (Cisal): “Bene i controlli sugli scarichi ma troppo disinteresse per la bonifica” (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“I controlli sugli scarichi fuorilegge direttamente sul Sarno sono un segnale positivo. Mi lasciano perplesso, invece, le dichiarazioni del procuratore generale di Napoli, Luigi Riello, che confermano il disinteresse delle amministrazioni comunali per la bonifica del Fiume. Questo dimostra che i sindaci, con le organizzazioni dei lavoratori in primis, non si sono mai volute confrontare“. Così Gigi Vicinanza, segretario provinciale della Cisal Metalmeccanici, commenta il blitz delle Procure di Torre Annunziata, Avellino e Nocera Inferiore che ha portato al sequestro di quattro aziende tra le province di Salerno e Napoli. “L’inchiesta della magistratura che il fenomeno non riguarda solo le ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ifuorilegge direttamente sulsono un segnale positivo. Mi lasciano perplesso, invece, le dichiarazioni del procuratore generale di Napoli, Luigi Riello, che confermano ildelle amministrazioni comunali per la bonifica del. Questo dimostra che i sindaci, con le organizzazioni dei lavoratori in primis, non si sono mai volute confrontare“. Così Gigi, segretario provinciale dellaMetalmeccanici, commenta il blitz delle Procure di Torre Annunziata, Avellino e Nocera Inferiore che ha portato al sequestro di quattro aziende tra le province di Salerno e Napoli. “L’inchiesta della magistratura che il fenomeno non riguarda solo le ...

