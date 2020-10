Fiorentina: vincere con lo Spezia (domenica, ore 15, Dazn). Callejon pronto subito. Formazioni (Di sabato 17 ottobre 2020) Si torna in campo, sempre con pochi e selezionati spettatori sugli spalti, e la paura del Covid. Ma la Fiorentina, a Cesena contro lo Spezia, ha un solo obiettivo: vincere. Sarà la prima volta senza Chiesa. Dopo due sconfitte consecutive (Inter e Sampdoria), Iachini sa di essere sotto esame. Le variabili tattiche: dal 3-5-2 al 4-3-3, fino al 4-2-31 Leggi su firenzepost (Di sabato 17 ottobre 2020) Si torna in campo, sempre con pochi e selezionati spettatori sugli spalti, e la paura del Covid. Ma la, a Cesena contro lo, ha un solo obiettivo:. Sarà la prima volta senza Chiesa. Dopo due sconfitte consecutive (Inter e Sampdoria), Iachini sa di essere sotto esame. Le variabili tattiche: dal 3-5-2 al 4-3-3, fino al 4-2-31

FirenzePost : Fiorentina: vincere con lo Spezia (domenica, ore 15, Dazn). Callejon pronto subito. Formazioni - violanews : Bucchioni: 'La Fiorentina con lo Spezia ha l'obbligo di vincere, aspettiamo Amrabat' - - caroletta71 : RT @PietroLazze: 'Quella di domani è la partita più difficile'. Caro Beppe, io capisco che tu sia un allenatore che 'gioca' in difesa ma… - Susanna03447691 : RT @PietroLazze: 'Quella di domani è la partita più difficile'. Caro Beppe, io capisco che tu sia un allenatore che 'gioca' in difesa ma… - Fiorentina_ole : RT @PietroLazze: 'Quella di domani è la partita più difficile'. Caro Beppe, io capisco che tu sia un allenatore che 'gioca' in difesa ma… -