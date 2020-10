Fiorentina, Commisso attacca di nuovo Chiesa: "Trattato come un figlio, si è comportato male" (Di sabato 17 ottobre 2020) Le parole di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, sul nuovo stadio e sull'addio di Chiesa alla Juve. Leggi su 90min (Di sabato 17 ottobre 2020) Le parole di Rocco, presidente della, sulstadio e sull'addio dialla Juve.

acffiorentina : ??| BABY PACK SPECIALE Un regalo ?? speciale dal presidente Rocco Commisso a 'babbo' Jack Bonaventura. Per magg… - ItaSportPress : Fiorentina, Commisso punge Chiesa: 'L'ho trattato come un figlio. Lui è stato un ragazzino...' -… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Commisso show: “#Chiesa? Un ragazzo, non ha fatto la cosa giusta” - Dalla_SerieA : Commisso show: “Chiesa? Un ragazzo, non ha fatto la cosa giusta” - - BombeDiVlad : ??? #Fiorentina, #Commisso: '#Stadio? Qualcuno vuole mangiare con i miei soldi' ?? Su #Chiesa e #Iachini?? #LBDV… -