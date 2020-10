FIFA 21: Come influiscono le partite della FUT Champions Weekend League sul punteggio settimanale delle Division Rivals (Di sabato 17 ottobre 2020) EA Sports ha divulgato una nota informativa per chiarire Come le partite disputate durante la FUT Champions Weekend League ( WL ) della modalità FIFA 21 Ultimate Team influiranno sul punteggio settimanale delle Division Rivals. Le partite completate della FUT Champions Weekend League assegneranno 400 punti ciascuna al punteggio settimanale delle Division Rivals, a patto di non aver disputato le 30 partite utili per determinare il punteggio settimanale. In tal ... Leggi su fifaultimateteam (Di sabato 17 ottobre 2020) EA Sports ha divulgato una nota informativa per chiarireledisputate durante la FUT( WL )modalità21 Ultimate Team influiranno sul. LecompletateFUTassegneranno 400 punti ciascuna al, a patto di non aver disputato le 30utili per determinare il. In tal ...

