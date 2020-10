Fiat Tipo - La storia della cinque porte di Torino FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di sabato 17 ottobre 2020) Con il facelift di metà carriera, nella gammatorinese hanno debuttato importanti novità, tra cui l'inedita variante Cross con altezza da terra e look suvveggianti, sulla scia di prodotti come la Kia XCeed e le Volvo Cross Country. Laggiornamento porta in dote anche nuovi proiettori a Led e il grande logodi sole lettere, cioè privo di cornice, da tempo già adottato su alcuni modelliCasa, come la Argo, venduti in Sud America. La rassegna. Sebbene quella di oggi sia unauto votata alla sostanza e con prezzi da utilitaria, la sua progenitrice si presenta nel 1988 come una delle vetture di classe media più tecnologiche dellepoca, fin da subito apprezzata per i suoi innovativi contenuti. Del resto, ...