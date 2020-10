Festa del Cinema di Roma, presentato oggi Mi chiamo Francesco Totti con la regia di Alex Infascelli (Di sabato 17 ottobre 2020) MI chiamo Francesco Totti regia di Alex Infascelli presentato oggi ALLA Festa DEL Cinema DI Roma Il docufilm sarà nelle sale come evento speciale il 19, 20 e 21 ottobre, distribuito da Vision Distribution E’ la notte che precede il suo addio al calcio e Francesco Totti ripercorre tutta la sua vita, come se la vedesse proiettata su uno schermo insieme agli spettatori. Le immagini e le emozioni scorrono tra momenti chiave della sua carriera, scene di vita personale e ricordi inediti. Un racconto intimo, in prima persona, dello sportivo e dell’uomo. Diretto da Alex Infascelli, soggetto e ... Leggi su romadailynews (Di sabato 17 ottobre 2020) MIdiALLADELDIIl docufilm sarà nelle sale come evento speciale il 19, 20 e 21 ottobre, distribuito da Vision Distribution E’ la notte che precede il suo addio al calcio eripercorre tutta la sua vita, come se la vedesse proiettata su uno schermo insieme agli spettatori. Le immagini e le emozioni scorrono tra momenti chiave della sua carriera, scene di vita personale e ricordi inediti. Un racconto intimo, in prima persona, dello sportivo e dell’uomo. Diretto da, soggetto e ...

