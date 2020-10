Fantacalcio, quarta giornata: ecco i giocatori positivi al Covid-19 da non schierare (Di sabato 17 ottobre 2020) In questa particolare stagione di Serie A, gli appassionati di Fantacalcio non devono fare i conti solamente con gli infortuni ma anche con le positività al Covid-19, che nelle ultime settimane hanno interessato molte squadre e colpito molti giocatori. Di seguito tutti i positivi squadra per squadra da non schierare per la quarta giornata di Fantacalcio: Ricordiamo che il nome dell’unico positivo del Torino e del quinto positivo del Parma non sono stati resi noti. ATALANTA (1): Carnesecchi BENEVENTO (0) BOLOGNA (0) CAGLIARI (0) CROTONE (1): Dragus FIORENTINA (0) GENOA (7): Brlek, Cassata, Criscito, Destro, Lerager, Males, Zappacosta HELLAS VERONA (2): Barak, Gunter INTER (5): Skriniar, Nainggolan, Gagliardini, Radu, ... Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020) In questa particolare stagione di Serie A, gli appassionati dinon devono fare i conti solamente con gli infortuni ma anche con letà al-19, che nelle ultime settimane hanno interessato molte squadre e colpito molti. Di seguito tutti isquadra per squadra da nonper ladi: Ricordiamo che il nome dell’unico positivo del Torino e del quinto positivo del Parma non sono stati resi noti. ATALANTA (1): Carnesecchi BENEVENTO (0) BOLOGNA (0) CAGLIARI (0) CROTONE (1): Dragus FIORENTINA (0) GENOA (7): Brlek, Cassata, Criscito, Destro, Lerager, Males, Zappacosta HELLAS VERONA (2): Barak, Gunter INTER (5): Skriniar, Nainggolan, Gagliardini, Radu, ...

