Fabrizio Corona positivo al coronavirus, è caccia ai contatti (Di sabato 17 ottobre 2020) L’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, è risultato positivo al Coronavirus. A darne la notizia è stato lui stesso dal suo profilo Instagram. Fabrizio Corona positivo al Coronavirus Fabrizio Corona è positivo al Covid-19. A darne notizia è stato lo stesso ex re dei paparazzi attraverso alcune storie di Instagram. A tal proposito ha dichiarato: … L'articolo Fabrizio Corona positivo al Coronavirus, è caccia ai contatti proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 17 ottobre 2020) L’ex re dei paparazzi,, è risultatoalvirus. A darne la notizia è stato lui stesso dal suo profilo Instagram.alvirusal Covid-19. A darne notizia è stato lo stesso ex re dei paparazzi attraverso alcune storie di Instagram. A tal proposito ha dichiarato: … L'articoloalvirus, èaiproviene da www.meteoweek.com.

stanzaselvaggia : Se Fabrizio Corona che è in isolamento domiciliare da un anno, è positivo al Coronavirus, bisogna preoccuparsi. - trash_italiano : Fabrizio Corona ha il Coronavirus: l’annuncio a #Pomeriggio5 - tuttosport : Fabrizio #Corona minaccia il suicidio: 'In carcere non torno, sono positivo al #Covid' ?? - angela22ds : RT @stanzaselvaggia: Se Fabrizio Corona che è in isolamento domiciliare da un anno, è positivo al Coronavirus, bisogna preoccuparsi. - Flavia91378096 : RT @stanzaselvaggia: Se Fabrizio Corona che è in isolamento domiciliare da un anno, è positivo al Coronavirus, bisogna preoccuparsi. -