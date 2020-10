F1, Lewis Hamilton: “Devo tanto alla McLaren per la mia storia nel Circus” (Di sabato 17 ottobre 2020) Il britannico Lewis Hamilton si avvia a conquistare il settimo titolo mondiale della sua carriera in F1. L’alfiere della Mercedes sta riscrivendo la storia del Circus, reduce dal successo nel GP dell’Eifel sul tracciato del Nurburgring. Lewis, infatti, nell’ultimo round ha eguagliato il primato di vittorie nelle singole prove (91) del tedesco Michael Schumacher. Un primato che sembrava irraggiungibile e invece Hamilton, forte di connubio incredibile con la scuderia di Brackley, ha centrato il target. Hamilton e Mercedes che sono da sempre legati, ricordando l’esordio in F1 con la McLaren motorizzata dal propulsore tedesco: “Senza il loro supporto, insieme alla Mercedes, non sarei arrivato in F1, visto che è molto ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) Il britannicosi avvia a conquistare il settimo titolo mondiale della sua carriera in F1. L’alfiere della Mercedes sta riscrivendo ladel Circus, reduce dal successo nel GP dell’Eifel sul tracciato del Nurburgring., infatti, nell’ultimo round ha eguagliato il primato di vittorie nelle singole prove (91) del tedesco Michael Schumacher. Un primato che sembrava irraggiungibile e invece, forte di connubio incredibile con la scuderia di Brackley, ha centrato il target.e Mercedes che sono da sempre legati, ricordando l’esordio in F1 con lamotorizzata dal propulsore tedesco: “Senza il loro supporto, insiemeMercedes, non sarei arrivato in F1, visto che è molto ...

