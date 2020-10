"Evitare un nuovo lockdown Ristorazione fuori ripresa del Pil" (Di sabato 17 ottobre 2020) "Questa nuova emergenza sanitaria, con coprifuochi e chiusure anticipate dei pubblici esercizi, aumenta l'incertezza e mette a rischio decine di migliaia di imprese". A lanciare l'allarme è il presidente di Confcommercio, Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 17 ottobre 2020) "Questa nuova emergenza sanitaria, con coprifuochi e chiusure anticipate dei pubblici esercizi, aumenta l'incertezza e mette a rischio decine di migliaia di imprese". A lanciare l'allarme è il presidente di Confcommercio, Segui su affaritaliani.it

ItaliaViva : Un nuovo lockdown è da evitare soprattutto per le scuole e le attività produttive. Lavoriamo sulla responsabilità p… - TgrRaiPuglia : Appello alla responsabilità di @ProfLopalco: 'Non bastano le mascherine, occorre limitare il più possibile i contat… - bambinogesu : ?? Non basta usare la #mascherina. È importante: ?? posizionarla sul viso correttamente ?? evitare di toccarla con… - leggoit : Covid, Confcommercio: «Evitare un nuovo lockdown, con le chiusure a rischio migliaia di imprese» - VinceDiCaro : Da -