Everton-Liverpool | Klopp | “Gol annullato? Non ho visto il fuorigioco”

(Di sabato 17 ottobre 2020) L’allenatore delJurgennon ha digerito la decisione di non convalidare la rete del potenziale 3-2, e dunque della vittoria, di Jordan Henderson nel finale di partita contro l’. “Io non houna posizione irregolare, ma qualcuno ha deciso così. Avrei preferito vincere, ma ho ottenuto le risposte che volevo“, ha detto il tecnico dei reds dopo il 2-2 nel derby. “Entrambe le squadre hanno giocato una buonissima partita – ha spiegato a BT Sport – abbiamo dominato contro una squadra in piena fiducia. Probabilmente è stata la nostra miglior gara fuori casa da quando sono qui”.